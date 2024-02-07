الامارات | إيما تلاقي أُنس جابر في مبادلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلتقي إيما رادوكانو مع أُنس جابر في مباراة مترقبة في دور الـ16 في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة المقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بعد أن حققت البريطانية أمس، فوزاً مريحاً على التشيكية ماري بوزكوفا بنتيجة 6-4 و6-1 لتحجز موعداً مع المصنفة السادسة عالمياً التونسية أُنس جابر.

وفي مباريات اليوم، تلعب نعومي أوساكا وأُنس جابر معاً في الزوجي، بينما تلعب اليابانية المصنفة العالمية الأولى سابقاً، مباراة فردية مرتقبة، ضد الأميركية دانييل كولينز.

وتواجه البريطانية هيذر واتسون، فيرونيكا كودرميتوفا، بينما ستظهر النجمة الفلبينية الموهوبة أليكس إيلا للمرة الأولى في البطولة.