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الامارات | أبيض الناشئين يتعادل مع عُمان ودياً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة مع نظيره العُماني (1-1)، أمس، على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، وسجل هدف «الأبيض» اللاعب محمد بطي.

ويلتقي المنتخبان مجدداً في المباراة الودية الثانية اليوم في ختام المعسكر الداخلي لأبيض الناشئين المُقام في مدينة العين، والذي يأتي ضمن برنامج إعداده للمشاركات المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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