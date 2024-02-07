الامارات | أبيض الناشئين يتعادل مع عُمان ودياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض الناشئين يتعادل مع عُمان ودياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة مع نظيره العُماني (1-1)، أمس، على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، وسجل هدف «الأبيض» اللاعب محمد بطي.
ويلتقي المنتخبان مجدداً في المباراة الودية الثانية اليوم في ختام المعسكر الداخلي لأبيض الناشئين المُقام في مدينة العين، والذي يأتي ضمن برنامج إعداده للمشاركات المقبلة.
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