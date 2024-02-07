الامارات | بطولات فزاع الدولية.. 15 عاماً من التميّز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم أن بطولات فزاع الدولية حققت على مدار 15 عاماً العديد من النجاحات على المستويات التنظيمية والفنية والتسويقية والمجتمعية والإعلامية، الأمر الذي جعلها واحدة من أهم بطولات العالم لأصحاب الهمم بشهادة الاتحادات الدولية والوطنية المعنية.

وتستعد دبي لاستضافة ثلاث من بطولاتها السنوية خلال الشهر الجاري، وهي بطولة ألعاب القوى الـ14 من 12 إلى 15 الجاري، وبطولة رفعات القوة الـ13 «كأس العالم دبي 2024» خلال الفترة من 28 الجاري إلى 8 مارس المقبل، وبطولة القوس والسهم الثامنة في الفترة نفسها.

جاء ذلك خلال الجلسة التعريفية التي عقدها رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، أمس، بمقر النادي بحضور مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم ماجد العصيمي.

واستقطبت البطولة منذ انطلاقتها الأولى عام 2009 حتى الآن، ما يقرب من 10723 مشاركاً في رياضاتها الست من جميع دول العالم. وقال بالرقاد: «شارك في منافسات رفعات القوة منذ النسخة الأولى حتى آخر نسخة 2200 لاعب ولاعبة، وفي ألعاب القوى 5166 لاعباً ولاعبة، وفي كرة السلة على الكراسي المتحركة 1195 لاعباً ولاعبة، وفي البوتشيا 366 لاعباً ولاعبة، وفي القوس والسهم 699 لاعباً ولاعبة، وفي الريشة الطائرة أحدث الرياضات المنضمة للبطولات 1097 لاعباً ولاعبة».