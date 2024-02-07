الامارات | فتح باب التسجيل في دورة ند الشبا الرمضانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» فتح باب التسجيل في النسخة الـ11 من الدورة الرياضية الكبرى من نوعها، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتتضمن تسع ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، تحدي الموانع.

يتواصل التسجيل أمام اللاعبين والفرق للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة في جدول منافسات الدورة، حيث يتم التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة www.nasst.ae.

وتشهد دورة ند الشبا الرياضية مشاركة الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها، ومن مختلف المستويات البدنية في كل البطولات التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن تشهد زيادة أكبر في عدد المشاركين، خاصة مع عودة بطولة تحدي الموانع الشائقة التي ينتظرها الجميع لتحدي قدراتهم البدنية، ومع إضافة بطولة شد الحبل، الرياضة التراثية والشعبية التي يقبل عليها الكبار والصغار، وتحتاج إلى قوة عضلية وتركيز عالٍ لاستخدام الأسلوب الأمثل للفوز في المنافسات.

مواعيد تسجيل 9 رياضات

■ الكرة الطائرة: يستمر تسجيل اللاعبين للمشاركة حتى 18 مارس 2024، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة.

■ البادل: يتواصل التسجيل حتى 4 مارس المقبل، وذلك ضمن الفئات المحلية والفئات الدولية.

■ كرة السلة بالكراسي المتحركة: يغلق باب التسجيل 12 مارس المقبل، ويسمح بتسجيل 10 فرق في البطولة، مكوّنة من اللاعبين الإماراتيين والمقيمين.

■ الجري: يستمر التسجيل للمشاركة لمسافات 10 و5 و4 كيلومترات، حتى 11 مارس، ويسمح بالمشاركة في المنافسات للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة.

■ الدراجات الهوائية: يتواصل التسجيل لمسافة 74 كيلومتراً حتى 15 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل الدولة وخارجها من عمر 19 سنة فما فوق.

■ المبارزة: يستمر التسجيل حتى يوم 8 مارس المقبل، ويسمح فيها بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة وخارجها.

■ شد الحبل: يتواصل التسجيل حتى يوم 7 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين من داخل الدولة، كما يسمح لكل مؤسسة حكومية بالمشاركة بفريق واحد فقط على أن يتكون الفريق من 12 لاعباً.

■ الجوجيتسو: سيكون آخر موعد لتسجيل اللاعبين يوم 14 مارس، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة وخارجها.

■ تحدي الموانع: سيتم الإعلان عن تفاصيل ولوائح تحدي الموانع، وبرنامج منافسات الدورة في وقت لاحق.