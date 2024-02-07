شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه زد في ثالث وديات الاستعداد لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى المقاولون العرب على ملعبه بالجبل الأخضر، نظيره فريق زد، في ثالث وديات الاستعداد لاستئناف مباريات الدورى بعد انتهاء معسكر الإسماعيلية.

وأبدى محمد عودة المدير الفني رضاه عن المعسكر الذي أقيم في الإسماعيلية ومدى تعاون اللاعبين وإلتزامهم وعزمهم على استعادة النتائج الجيدة.

وأكد المدير الفني أن المعسكر كان فرصة جيدة لصنع حالة من الانسجام بين العناصر المتواجدة واللاعبين المنضمين حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية ومجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.