شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه زد في ثالث وديات الاستعداد لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى المقاولون العرب على ملعبه بالجبل الأخضر، نظيره فريق زد، في ثالث وديات الاستعداد لاستئناف مباريات الدورى بعد انتهاء معسكر الإسماعيلية.
وأبدى محمد عودة المدير الفني رضاه عن المعسكر الذي أقيم في الإسماعيلية ومدى تعاون اللاعبين وإلتزامهم وعزمهم على استعادة النتائج الجيدة.
وأكد المدير الفني أن المعسكر كان فرصة جيدة لصنع حالة من الانسجام بين العناصر المتواجدة واللاعبين المنضمين حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية ومجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.
وأعلن المقاولون العرب عن ضم 8 صفقات شتوية، وفى المقابل تنازل عن 7 لاعبين.
محمد عنتر قادما من سيراميكا لمدة موسمين ونصف الموسم.
محمود حليمو في صفقة انتقال حر قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف.
محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادما من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف.
أحمد عبد العزيز مودي في صفقة انتقال حر قادما من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف.
فراس بن عايفية قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.
جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف.
أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معار من نادي سيراميكا.
أسامة النجار من طنطا إعارة 6 أشهر بنية البيع.
بينما أعلن المقاولون العرب رحيل 7 لاعبين وهم:
ـ يوسف مجدي عبد الغني
ـ الحبيب أحمد حسن
ـ محمد شوقي غريب
ـ الجزائري عماد الدين بوبكر
ـ العربي بدر
ـ عمرو مرعي
ـ إسلام عبد النعيم.
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