شكرا لقرائتكم خبر عن كريم كحلة ويونس يخوضان منافسات بطولة أفريقيا للأثقال فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم، كريم أبو كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات وزن 89 كجم فى تمام الرابعة عصرا بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

بينا يخوض عبد الرحمن يونس منافسات وزن 81 كجم الثانية ظهرا ، فيما يخوض محمود حسنى غدا الخميس منافسات وزن 102 كجم .

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.