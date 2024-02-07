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كريم كحلة ويونس يخوضان منافسات بطولة أفريقيا للأثقال فى الإسماعيلية

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القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم، كريم أبو كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات وزن 89 كجم فى تمام الرابعة عصرا بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

بينا يخوض عبد الرحمن يونس منافسات وزن 81 كجم الثانية ظهرا ، فيما يخوض محمود حسنى غدا الخميس منافسات وزن 102 كجم .

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال  مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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