شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلى بعد تألق موديست فى المباريات الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفني للأهلي بعد تألق الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر في الفترة الماضية، خاصة في المباريات الودية التي خاضها الفريق الأحمر سواء في معسكر الإمارات الخارجي أو في ودية سموحة يوم الاثنين الماضي.

وتألق أنتوني موديست خلال مشاركته في المباريات الودية وسجل 3 أهداف في مباراتين الأول في شباك حتا الإماراتي بختام معسكر عجمان بالإمارات، وهدفين آخرين في مباراة سموحة الودية وقاد فريقه لتحقيق الفوز في تلك المواجهة الودية، حيث ارتفعت أسهمه في قيادة هجوم الأهلي بمباراة شباب بلوزداد الهامة في مشوار الأهلي بالبطولة الإفريقية.