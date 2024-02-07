شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلى بعد تألق موديست فى المباريات الودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفني للأهلي بعد تألق الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر في الفترة الماضية، خاصة في المباريات الودية التي خاضها الفريق الأحمر سواء في معسكر الإمارات الخارجي أو في ودية سموحة يوم الاثنين الماضي.
وتألق أنتوني موديست خلال مشاركته في المباريات الودية وسجل 3 أهداف في مباراتين الأول في شباك حتا الإماراتي بختام معسكر عجمان بالإمارات، وهدفين آخرين في مباراة سموحة الودية وقاد فريقه لتحقيق الفوز في تلك المواجهة الودية، حيث ارتفعت أسهمه في قيادة هجوم الأهلي بمباراة شباب بلوزداد الهامة في مشوار الأهلي بالبطولة الإفريقية.
من ناحية أخرى ، كشف الإعلامي سيف زاهر تفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي، وحقيقة تفاوضه مع الأهلي قبل مباراة الفراعنة أمام الكونغو ببطولة أمم أفريقيا.
وقال زاهر، في تصريحات لبرنامج "كان 2023" على قناة أون تايم سبورتس: "كنت أعلم أنني سأكون الحارس الثاني في ترتيب منتخب مصر بأمم أفريقيا، وإن محمد الشناوي هو الحارس الأساسي، ولكن كنت أثق أنه لو حصلت على الفرصة سأتألق كما حدث في النسخة الماضية".
وأضاف: "اكتشفت أن المعسكر يستفسر مني عن التوقيع للأهلي، وأقسم لي بالله أن مفاوضات الأهلي كانت ما بين إدارة البنك الأهلي مع مصطفى أبو جبل ولم أعلم عنها أي شيء واتفقوا بعد البطولة الإعلان عن التفاصيل، وأقسم لي أنه لم يوقع على أي شيء ولا يعلم أي شيء عن المفاوضات".
وتابع: "إعلان الخبر قبل المباراة بـ4 ساعات جعل الجميع من اللاعبين داخل المعسكر يستفسر مني، واستفسرت من شقيقي مصطفى عن حقيقة الأمر، وطلب مني تأجيل الأمر لحين الانتهاء من مباراة الكونغو، ولعبت المباراة بدون معرفة أي شيء، ولو صح أنني تفاوضت مع أمير توفيق قبل المباراة سأعتزل كرة القدم".
واختتم زاهر حديثه قائلا: "أبو جبل تساءل ما الذي فعلته، وسمعت عن تفاوض الأهلي مع البنك الأهلي، ومسئولو الأهلي لم يتفاوضوا معي بل تفاوضوا مع إدارة البنك، ولا يوجد ما يدعو أن يقسو عليّ، الإعلان باعتبار أنني لم أكن موفقا في مباراة الكونغو، خاصة أن كل اللاعبين كانوا غير موفقين في البطولة، وأطالب الإعلام بأن يعطيني حقي".
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