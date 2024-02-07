شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف علاء نبيل بملف اختيار مدربى منتخبات 2007 و2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة، علاء نبيل المدير الفني للجبلاية باختيار مدربي المنتخبات الوطنية في الأعمار السنية المختلفة خاصة تشكيل منتخبي 2007 و2009 بعدما تم تشكيل منتخب 2005 و2008، وذلك كأول تكليف رسمي بعد تعيينه في اجتماع اتحاد الكرة الأخير.

وأكد علاء نبيل، المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة، أن الدولة المصرية تمتلك مواهب في قطاع الناشئين سيعملون على تطويرهم واكتشافهم.

وقال: "مصر تمتلك مواهب عظيمة في الناشئين بحاجة للرعاية والتخطيط فهذا هو المستقبل، سأجتمع مع اتحاد الكرة وأضع خطة لتطوير مواهب مصر وهذا ما نريد العمل عليه".

وأكمل: "بالتأكيد ستكون لدي رؤية في تغيير بعض الأجهزة الفنية للمنتخبات، ويجب أن يكون هناك اختصاصات لأن كثرة التدخل في المنظومة تسبب الفشل".

وأنهى: "لدي رؤية كاملة عن المدربين في مصر وسيكون لدينا خطة لتطويرهم أيضا وليس فقط اللاعبين".