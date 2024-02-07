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الامارات | تعيين 7 أشخاص لاختيار مدرب منتخب الجزائر

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 7 أشخاص لاختيار مدرب منتخب الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تشكيل لجنة مؤقتة لاختيار قائمة مصغرة بأسماء مدربين محتملين للإشراف على المنتخب الأول خلفاً للمدير الفني السابق جمال بلماضي.

وكشف الاتحاد الجزائري أن اللجنة السباعية يرأسها عامر منسول، المدير التقني الوطني، وتضم محمد معوش، عضو فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي، ورابح سعدان، المدير الفني الأسبق لـ"الخضر"، إضافة إلى كريم قاصد، عضو الاتحاد الجزائري، المكلف بالمنتخبات الوطنية، وبوعلام لعروم، المدير التقني الأسبق والأستاذ الجامعي، وأمين غيموز، أستاذ جامعي، وفؤاد شيحة، مدير التكوين بالاتحاد الجزائري.

ونوه الاتحاد الجزائري أن هذه اللجنة ستعقد جلستها الأولى غداً الخميس، لتحديد قائمة مصغرة للمرشحين المحتملين لخلافة بلماضي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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