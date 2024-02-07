الامارات | سالم العاجلين: بدأ حلم تتويج "النشامى" بلقب كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سالم العجالين مدافع منتخب الأردن عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم 2023 التي تستضيفها قطر بعد الفوز على كوريا الجنوبية 2-0 في نصف النهائي الثلاثاء على استاد أحمد بن علي.

وقال العجالين لوكالة فرانس برس "نحلم من الآن بالصعود إلى منصة التتويج ورفع كأس آسيا لأول مرة في تاريخنا".

وأضاف العجالين (35 عاماً) الذي غاب عن مواجهة كوريا الجنوبية بسبب تراكم الإنذارات "اللاعبون وعدونا وأوفوا بالوعد وهو الوصول إلى النهائي، وكل هذا تحقق بجهود الجميع، اللاعبين والجهازين الفني والإداري".

وأشاد العجالين ببديله المدافع براء مرعي بالقول "براء لاعب كبير وبمستوى عالٍ ودائماً يُقدم الأفضل عندما يكون في أرضية الميدان".

وعن الانتقادات التي وجهت إلى المدرب المغربي حسين عموتة "انتقادات الصحافة والجماهير جزء من كرة القدم ولكن أنا دائماً ردّي في الملعب. الكابتن عمومة يعرف قيمتنا كلاعبين. النتائج في البداية مع كانت صعبة لكن مع انطلاق البطولة عدنا إلى مستوانا الطبيعي، واستفدنا من المدرب عموتة وهو السبب الرئيسي لوصولنا إلى هذه المرحلة في كأس آسيا".

وأردف "نشكر الجماهير الأردنية وننتظركم في (استاد) لوسيل في النهائي الحلم".