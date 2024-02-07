شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على جاهزية رضا سليم البدنية قبل موقعة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اطمأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على جاهزية المغربي رضا سليم جناح الفريق الأحمر، استعدادا للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري والتي ستقام في الجزائري يوم 16 فبراير الجاري والمؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
على صعيد متصل ، منح مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة اليوم ، واستثنى مارسيل كولر المدير الفني، عناصر الفريق الدوليين من الراحة ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.
ويلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
نتائج مباريات الأهلي الودية
خاض الأهلى معسكر مغلق فى الإمارات وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية كما فاز الأهلي أمس ،الأثنين، على سموحة بهدفين لهدف ودياً.
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