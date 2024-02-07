شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على جاهزية رضا سليم البدنية قبل موقعة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على جاهزية المغربي رضا سليم جناح الفريق الأحمر، استعدادا للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري والتي ستقام في الجزائري يوم 16 فبراير الجاري والمؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يشارك رضا سليم في مباراة الأهلي الودية عصر الاثنين الماضي ضد سموحة ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لخوض مباراة شباب بلوزداد، حيث تخوف الجهاز الفني من منح فرصة للاعب المغربي خشية من تجدد إصابته ، على أن يتحدد في وقت لاحق موقفه من مرافقة فريقه في رحلة السفر إلى الجزائر، وإمكانية الاستعانة به في المباراة وفقا لقرار الجهاز الطبي ورؤية الجهاز الفني.