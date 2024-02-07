شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلى إلى سيفاس التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن اقتراب أحمد عبد القادر لاعب الريق الأحمر من الرحيل عن ناديه والانتقال إلى ناديه سيفاس سبور التركى، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية فى تركيا، لاسيما بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأكد المصدر أن سيفاس سبور التركى تقدم بعرض رسمى إلى الأهلى من أجل الحصول على خدمات أحمد عبد القادر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بندا يحق له شراء اللاعب بصفة نهائية.

وأوضح المصدر أن مسئولى الأهلى يرحبون بالموافقة على عرض سيفاس التركي، ويتفاوضون على القيمة المالية الخاصة بالصفقة، وقد يتم حسمها قبل غلق باب القيد في تركيا بتاريخ 9 فبراير الجاري.

يذكر أن سيفاس سبور يحتل المرتبة العاشرة في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.

وخاض أحمد عبد القادر 7 مباريات مع الأهلي في كل المسابقات الرسمية هذا الموسم، بواقع 248 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وساهم في تمريرتين حاسمتين.