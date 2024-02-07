شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على مخاطبة فيفا لتحمل جزء من راتب محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تحمل جزء من قيمة عقد محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بعد تعرضه للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار، والاستفادة من لوائح الفيفا التي تمنحه الحق في المطالبة بجزء من قيمة عقد لاعبه من الاتحاد الدولي.

وتنص لوائح الفيفا على أنه يحق لأي نادي الحصول عن قيمة راتب عقد أي لاعب عن مدة الغياب للإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في بطولة رسمية ينظمها الاتحاد الدولي أو الاتحادات القارية التابعة له، حيث أن الأهلي يحاول تحميل الفيفا عقد الشناوي لمدة 3 أشهر وهي مدة الإصابة التي يغيب عنها بعد إصابته في مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في أمم إفريقيا.

وتحمل اتحاد الكرة مصاريف العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا في ألمانيا تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الملاعب، وكذلك البرنامج التأهيلي الخاص بحارس الأهلي، وفقا للوائح التي تنص على أن يتحمل الاتحاد المحلي تكاليف علاج أي لاعب يتعرض للإصابة مع منتخب بلاده.