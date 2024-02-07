الامارات | ردود أفعال عالمية لتأهل الأردن إلى نهائي كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توالت ردود الأفعال عقب تأهل المنتخب الأردني إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية 2-0 الثلاثاء على إستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات نصف النهائي للبطولة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وتفاعلت الصحافة العالمية مع التأهل التاريخي للمنتخب الأردني إلى النهائي، وقالت صحيفة آس إن "الأردن يتجاوز كوريا الجنوبية إلى نهائي كأس آسيا رغم الصعاب التي واجهها".

أما صحيفة موندو ديبورتيفو قالت: "الأردن يحقق مفاجأة في كأس آسيا، بالفوز على كوريا الجنوبية ويبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه".

ووصفت صحيفة بيلد خسارة كوريا بقيادة مدربها الألماني كلينسمان بالصدمة الكبيرة، قائلة:" صدمة كبيرة ليورغن كلينسمان، في نصف نهائي كأس آسيا بعد الخسارة أمام منتخب الأردن".

من جهته أكد المغربي الحسين عموتة مدرب الأردن، أن العمل الجماعي هو من قاد الفريق للمباراة النهائية، وكذلك احترام المنافسين، حتى المباراة الأخيرة.

وأضاف أن اللاعبين قدموا مباراة بطولية أمام كوريا الجنوبية، ليحققوا هذا الإنجاز التاريخي، فخور بهم جميعاً، بعدما بذلوا أقصى ما في وسعهم للوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي.

وحقق منتخب الأردن عدداً من الأرقام القياسية بتأهله إلى النهائي أبرزها أنه التأهل الأول له، والثاني على التوالي لمنتخب عربي بعد قطر المتوج بلقب النسخة الماضية في الإمارات 2019، كما أنه الفوز الأول للأردن على كوريا الجنوبية في تاريخ موجهاتهما ودياً ورسمياً، حيث التقيا قبل هذه المواجهة في 6 مباريات فاز المنتخب الكوري في 3، وتعادلاً في مثلهم.

وساهم تألق كل من اللاعبين يزن النعيمات، و موسى التعمري في وصول منتخب بلادهما إلى المباراة النهائية، بعدما سجل كل منهما 3 أهداف من أصل 12 هدفاً أحرزهم المنتخب في النسخ الحالية، فيما استقبلت شباك الفريق 4 أهداف فقط، في جميع مراحل البطولة حتى بلوغ النهائي.

وتعد هذه هي المرة الـ12 التي يصل فيها منتخب عربي إلى المباراة النهائية من كأس آسيا، حيث تأهل المنتخب الكويتي في 1976 ونال الوصافة، وفي 1980 تأهل المنتخب الكويتي أيضاً وتوج باللقب، وفي نسخة 1984 تأهل منتخب السعودية وتوج باللقب، وكذلك في نسخة 1988 وتوج أيضا، وفي نسخة 1992 تأهل المنتخب السعودي أيضاً ونال مركز الوصيف، وفي نسخة 1996 تأهل منتخبا الإمارات والسعودية، وتوج المنتخب السعودي، وحل منتخب الإمارات وصيفا، وفي نسخة 2000 تأهل المنتخب السعودي، وحل وصيفاً، وفي 2007 تأهل منتخبا السعودية والعراق، وتوج الأخير بطلاً، وحل المنتخب السعودي وصيفاً، وفي نسخة 2019 في الإمارات تأهل منتخب قطر، وتوج بطلاً.

وينتظر منتخب الأردن أن يكون خامس منتخب عربي يتوج باللقب الآسيوي بعد كل من منتخبات السعودية (3 مرات)، والكويت (مرتان)، ومرة واحدة لكل من العراق وقطر.

وأصبح المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني ثالث مدرب عربي يتأهل إلى نهائي كأس آسيا، بعد المدرب السعودي خليل الزياني الذي قاد منتخب بلاده للتويج بلقب نسخة 1984، وكذلك السعودي ناصر الجوهر الذي قاد منتخب بلاده للوصافة في نسخة 2000.