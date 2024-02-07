شكرا لقرائتكم خبر عن دوليو الأهلى يتدربون بدون راحة اليوم بفرمان من كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي لاعبو الأهلي الدوليين تدريبهم اليوم بدون الحصول على راحة مثل بقية اللاعبين، وفقا للبرنامج المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، ضمن التحضير لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفضل كولر أداء اللاعبين الدوليين تدريبات جماعية اليوم بدون راحة، بعدما عادوا من راحة لمدة أسبوع بعد الانتهاء من مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وانتظموا في تدريبات الأهلي بدءا من أمس الثلاثاء.

وانتظم السباعي محمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود كهربا وعمر كمال في مران الأهلي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

واستثنى مارسيل كولر المدير الفني، عناصر الفريق الدوليين من الراحة اليوم ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.