شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله يستقر على الرحيل عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر محمود فتح الله، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على الرحيل عن الفريق السماوي، بحثا عن خوض تجربة جديدة.
وحاول مسئولو بيراميدز إثناء فتح الله عن الرحيل، إلا أنه يصر على عدم الاستمرار، رغبة منه في خوض تحدي جديد، خارج النادي السماوي.
وأعلن بيراميدز خلال الساعات الماضية، رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو رفقة معاونيه، عن الإدارة الفنية للفريق، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.
ويقدم نادي بيراميدز جهازه الفني الجديد على هامش تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي.
وتعاقد مسئولو بيراميدز مع الكرواتى كورنسلاف جوريتش لتدريب الفريق خلفا للبرتغالى باتشيكو، الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة أمام المصرى البورسعيدى 3 / 1 في دور الثمانية لكأس الرابطة المصرية.
ويتمتع كورنسلاف جوريتش بسيرة ذاتية جيدة، حيث قام بتدريب منتخب السعودية في كأس الخليج الأخيرة التي أقيمت بالكويت، كما قاد النصر السعودى في بداية الموسم الحالي، بالإضافة إلى أنه عمل مدربا مساعدا للمنتخب الكرواتى.
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