“أبدى تقديره لـ صلاح”.. وزير الرياضة يكشف تفاصيل جلسته مع حسام حسن

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تفاصيل جلسته مع حسام حسن لتولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة أمس الثلاثاء عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن الفراعنة بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وقال وزير الرياضة في تصريحاته لقناة “سي بي سي”: “عقدنا اجتماعًا مع حسام حسن وأبدى كل الاحترام والتقدير لمحمد صلاح، كما أبدى كل المحبة والاحترام لجميع وملائه، وأكد على أنه لو هناك فرصة لزيارة كل المحترفين في أنديتهم سيفعل ذلك”.

اقرأ أيضًا: “مفيش خطة”.. ميدو يتنقد اتحاد الكرة بعد تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

وأضاف: “حسام حسن أحد أساطير الكرة المصرية، كما أنه قدم أداءًا مميزًا مع الأهلي والزمالك، وعلى المستوى التدريبي قاد معظم الأندية الشعبية المصرية، ولديه من الوطنية والحمية ما يؤهله لتولي تدريب منتخب مصر”.

وأكمل: “المصريين لن يقبلوا بأنصاف الحلول، نحن ندعم حسام حسن وجهازه المعاون وسنبذل الجهد لتحقيق ذلك”.

واختتم: “جميع أعضاء منتخب مصر أدوا جهدًا كبيرًا للغاية في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وشاهدنا مساحة من الجري والطاقة لمنتخب مصر في البطولة الماضية، نحن نساندهم لكل قوة لأنهم يمثلون علم مصر في النهاية”.