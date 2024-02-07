المحكمة الرياضية الدولية تصدم الزمالك في قضية محمود كهربا

وجهت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” صدمة جديدة لنادي الزمالك في قضية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي والذي رحل عن الزمالك عام 2019 بعد أن فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد حكمت في وقت سابق لنادي الزمالك بمبلغ 2 مليون دولار فضلًا عن 5% فوائد وذلك بعد فسخ كهربا لتعاقده مع الأبيض من طرف واحد والرحيل إلى الدوري البرتغالي.

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وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” جلسات الاستماع حتى يوم 15 مايو المقبل للعديد من القضايا، إلا أنه لم يتم إدراج قضية محمود كهربا في جلسات الاستماع حتى الآن، ما يمثل ضربة قوية للزمالك.

وكان محامي محمود كهربا قد تقدم باستئناف على قرار اللجنة التأديبية للفيفا، ما يمنحه وقتًا آخر في هذه القضية، وهو الأمر الذي تسبب في عدم إدراج جلسة للاعب حتى يوم 15 مايو حتى الآن.

يذكر أن كهربا كان قد تم إيقافه من قبل الفيفا لمدة ستة أشهر، إلا أن اللاعب عاد للمشاركة مرة أخرى مع النادي الأهلي بعد انتهاء فترة الإيقاف.