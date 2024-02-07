أخبار سعيدة لـ كولر قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزاد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي مفاجأة سارة قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وذلك بعد إعلان الجهاز الطبي للاهلي بجاهزية أكثر من لاعب في وسط الملعب.

واستعاد الجهاز الفني للاهلي خدمات كريم نيدفيد بعدة تعافيه من الإصابة، وعمرو السولية الذي أصبح جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة مع الفريق، كما استعاد أليو ديانج؛ وذلك بعد عودته من كوت ديفوار بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا.

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ويمتلك الاهلي في وسط الملعب عدد كبير من اللاعبين وهم.. مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج، وأكرم توفيق، وأحمد نبيل كوكا.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز على فريق سموحة بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في إطار الاستعدادات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.