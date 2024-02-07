شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تفاصيل المباريات الودية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تفاصيل المباراتين الوديتين المقرر لهما غداً الخميس، أمام فريقي 2003 و2005، للوقوف على المستويات الفنية للاعبين خلال فترة توقف الدوري.

وتقام المباراتين أمام فريقي 2003 و2005 على ملعب النادي، حيث تقام المباراة الأولى في العاشرة والنصف صباحاً، في حين ستقام الودية الثانية في الثانية عشر والنصف ظهراً.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.