ما موقف محمود متولى من الاستمرار فى الأهلى؟

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القاهرة - سامية سيد - أصبح مصير استمرار محمود متولي مدافع الأهلى من الاستمرار في القلعة الحمراء غامضا، في ظل تكرار إصابة اللاعب وعدم الاستفادة من خدماته، وتعرضه للإصابة تلو الأخرى وخروجه من حسابات الجهاز الفني بشكل مستمر.

وبات من الممكن رحيل محمود متولي عن الأهلي في ظل ترحيب مارسيل كولر المدير الفني برحيل اللاعب بسبب إصاباته الكثيرة وعدم الاستفادة من إمكانياته.

وما موقف اللاعب حاليا من قرار رحيله؟

يتفاوض محمود متولي مدافع الأهلى حالياً مع عدة أندية محلية للرحيل لأحدها قبل غلق باب القيد الشتوى بعد غد، الثلاثاء، عقب قرار النادي الأهلي بفسخ عقده، والذى لم يتم الإعلان عنه، لكن مسئولى القلعة الحمراء أخطروا اللاعب بالقرار.

وما موقف إدارة الأهلي مع اللاعب؟

طلب كولر رحيل محمود متولى عن الأهلي بسبب كثرة إصاباته وغيابه فترات طويلة عن المشاركة مع المارد الأحمر، وهو ما جعل مسئولي القلعة الحمراء يتحدثون مع اللاعب للبحث عن عروض للرحيل قبل غلق باب القيد بعد 48 ساعة.

ومتى سيرحل متولي عن الأهلي؟

بعد غلق القيد في مصر أصبح أمرا حتميا بقاء متولي مع الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم تحديد مصيره بعد نهاية الموسم الحالي.

محمود متولى انضم للأهلى قادماً من الإسماعيلى فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء 15 مليون جنيه فى صيف 2019، وعلى صعيد المشاركات الدولية مع منتخب مصر، شارك مدافع الأهلى فى 19 مباراة مع منتخب الشباب تحت 19 عاماً، كما شارك فى مباراتين مع المنتخب الأوليمبى تحت 23 عاما، وتلقى استدعاء للمنتخب الأول، لكنه تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال تدريبات الفراعنة.

وإجمالا.. شارك محمود متولى فى 54 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 3828 دقيقة لعب، سجل هدفاً وصنع مثله وتلقى 6 كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر المحلى 3 مرات بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرة.

وتعطلت مسيرة متولى مع الأهلى بسبب الإصابات المتكررة، وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.

كما تعرض متولى بعد ذلك للإصابة فى أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التى لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة.

في الموسم الماضى شارك متولى أساسيا مع كولر، الذى فضل الاستفادة من اللاعب المُميز فى التمريرات القصيرة والطولية، إلى جانب ضربات الرأس، قبل أن يتعرض للإصابة مجدداً فى الموسم الحالي ويغيب فترة طويلة.