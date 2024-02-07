7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 7 / 2 / 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تقديم مدرب بيراميدز الجديد لوسائل الإعلام وانضمام اليو ديانج لتدريبات الأهلي.

أعلن نادي البنك الأهلي عودة مدافعه أحمد ياسين بعد قطع إعارته إلى نادي الاتحاد السكندري منذ بداية الموسم الحالي، حيث لم يشارك اللاعب بشكل كبير مع زعيم الثغر في ظل شكواه من الإصابة في الركبة.

كشف الكرواتى كورنسلاف جوريتش المدير الفني الجدي لبيراميدز عن كواليس التفاوض معه لتدريب الفريق السماوي، مؤكدا: "وافقت علي تدريب بيراميدز بحثا عن تحقيق احلامي، وشاهدت العديد من مباريات بيراميدز في الدوري وشاهدت مباريات منتخب مصر".

أعلن نادي بيراميدز عن تعيين الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مديرا فنيا جديدا للفريق خلال المرحلة المقبلة.

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح ‏اليوم.‏ حسام حسن يخطط لزيارة محترفى المنتخب فى أنديتهم.. البداية مع محمد صلاح يخطط حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إلى زيارة المحترفين المصريين في أنديتهم خلال الفترة القادمة، كنوع من التحفيز والتقارب مع لاعبي الفراعنة الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية والخارجية.

كشف عمرو أدهم عضو مجس إدارة نادى الزمالك عن سبب عدم إدراج قضية محمود عبد المنعم كهربا في قائمة جلسات الاستماع بالمحكمة الرياضية الدولية "كاس" والمنشورة على الصفحة الرسمية للمحكمة الدولية الرياضية.

ينوي مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تحمل جزء من قيمة عقد محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بعد تعرضه للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار، والاستفادة من لوائح الفيفا التي تمنحه الحق في المطالبة بجزء من قيمة عقد لاعبه من الاتحاد الدولي.

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