شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 7 / 2 / 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تقديم مدرب بيراميدز الجديد لوسائل الإعلام وانضمام اليو ديانج لتدريبات الأهلي.
أعلن نادي البنك الأهلي عودة مدافعه أحمد ياسين بعد قطع إعارته إلى نادي الاتحاد السكندري منذ بداية الموسم الحالي، حيث لم يشارك اللاعب بشكل كبير مع زعيم الثغر في ظل شكواه من الإصابة في الركبة.
كشف الكرواتى كورنسلاف جوريتش المدير الفني الجدي لبيراميدز عن كواليس التفاوض معه لتدريب الفريق السماوي، مؤكدا: "وافقت علي تدريب بيراميدز بحثا عن تحقيق احلامي، وشاهدت العديد من مباريات بيراميدز في الدوري وشاهدت مباريات منتخب مصر".
قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح اليوم.
يخطط حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إلى زيارة المحترفين المصريين في أنديتهم خلال الفترة القادمة، كنوع من التحفيز والتقارب مع لاعبي الفراعنة الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية والخارجية.
كشف عمرو أدهم عضو مجس إدارة نادى الزمالك عن سبب عدم إدراج قضية محمود عبد المنعم كهربا في قائمة جلسات الاستماع بالمحكمة الرياضية الدولية "كاس" والمنشورة على الصفحة الرسمية للمحكمة الدولية الرياضية.
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