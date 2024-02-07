شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف على رأس المرشحين لتدريب حراس مرمى مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادى الزمالك السابق قائمة المرشحين لتولى تدريب حراسة مرمى فريق مودرن فيوتشر في الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد تامر مصطفى.

ويأتي ترشح محمد عبد المنصف عقب الظهور الجيد لحراس مرمى فريق الزمالك الفترة الماضية والعمل على تطوير إداء حراس المرمى الفترة الماضية.

يعلن مسئولي نادى مودرن فيوتشر عن تولى تامر مصطفى القيادة الفنية للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة عقب الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية والجهاز المعاون له.

ومن المقرر أن يقود تامر مصطفى أول تدريب له للفريق غدا الخميس استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويأتى تولى قيادة فريق مودرن فيوتشر خلفا لحسام حسن الذى رحل عن تدريب الفريق عقب تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وكان نجح مودرن فيوتشر فى ضم 8 صفقات شتوية، بعد غلق باب القيد الشتوى، وذلك لدعم صفوف الفريق بعد استئناف المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولى.

صفقات مودرن فيوتشر الثمانية جاءت كالتالي: عمرو السيسي، عبد الله محمد، علي ياسر، الكاميروني أرنولد ايبا، عمر وائل، محمد زعلوك، عبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

بينما وافق مودرن فيوتشر على رحيل ناصر ماهر إلى نادى الزمالك، وعمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلي، وعمر السعيد إلى طلائع الجيش، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع أيمن الصفاقسي، ورحيل بيلو بابا توندي وإعارة محمد عبد السلام إلى طلائع الجيش.