الامارات | الوصل يضم الكوري سيونغ هيون جونغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوصل تعاقده مع الكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ قادماً من أولسان هيونداي، في أولى صفقات "الإمبراطور" خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر "الإمبراطور" على حسابه في منصة "إكس" أنه أكمل إجراءات التعاقد مع الدولي الكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ، بينما لم يكشف عن مدة التعاقد، في المقابل أكدت وسائل إعلام كورية أن عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً سيمتد مع الفريق حتى يونيو 2025، إذ يمتلك مسيرة رائعة مع أولسان بفوزه معه بلقب الدوري المحلي مرتين وكأس كوريا مرة واحدة، كما فاز بلقب دوري أبطال آسيا مع الفريق الكوري في 2020، بينما كان قد سبق له الفوز باللقب القاري مع كاشيما الياباني في 2018.

يذكر أن الوصل يمتلك في صفوفه أربعة لاعبين أجانب هم المغربي سفيان بوفتيني والكولومبي أليكسيس بيريز والأرجنتيني بوبليتي والسويسري هاريس، بينما أعاد "الإمبراطور" قيد النجم نيكولاس خمينيز في صفوفه كلاعب مواطن بعدما حصل على الجواز الإماراتي.

وشارك سيونغ هيون جونغ مع منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس أمم آسيا الجارية في قطر، والتي ودع خلالها "التايغوك" البطولة من نصف النهائي بخسارته أمام الأردن بهدفين دون رد.