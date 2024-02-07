الامارات | أول ظهور لحسام حسن ومحمد صلاح مع منتخب مصر في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد عذاب سنوات وانتظار تولي المدرب المصري حسام حسن قيادة منتخب مصر، بعد أن ودع منتخب مصر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية في البطولة.

وفي قرار غير متوقع وصعب اختار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، مع اختيار توأمه إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب، في خطوة مفاجئة وسريعة جداً، خاصةً بعدما لجأ اتحاد الكرة إليه رغم أنه أعلن في البداية أنه ينوي تعيين مدير فني أجنبي لقيادة "الفراعنة".

وتترقب الجماهير موعد أول مباراة لحسام حسن مع منتخب مصر، حيث ستكون البداية في فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس بخوض بطولة ودية في الإمارات، تضم تونس، وكرواتيا، ونيوزيلندا.

وسيلتقي منتخب مصر أمام تونس أو كرواتيا أو نيوزيلندا في مباراة نصف النهائي، يوم 22 مارس المقبل، مع إجراء قرعة لتحديد طرفي الدور نصف النهائي، والفائز من المباراتين يخوض المباراة النهائية يوم 26 من الشهر ذاته.

بينما ستكون أول مباراة رسمية لحسام حسن مع منتخب مصر بعد نحو 4 أشهر، وبالتحديد يوم 3 يونيو المقبل أمام بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بست نقاط، ويتواجد معه منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

يذكر أن النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم 2026 ستقام لأول مرة في 3 دول، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وستنطلق البطولة يوم 11 يونيو 2026.