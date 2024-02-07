شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يوظف عبد الفتاح فى مركز قلب الدفاع بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على توظيف خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأحمر في مركز قلب الدفاع، بدلا من اللعب في الجبهة اليمنى، والذي كان يتم توظيف اللاعب فيه خلال الموسم الماضي.

ويأتى تفكير كولر في توظيف عبد الفتاح بمركز قلب الدفاع لسبيين الأول هو الزيادة العددية في مركز الظهير الأيمن مع وجود الثلاثي محمد هاني وأكرم توفيق وعمر كمال، بخلاف وجود كريم فؤاد الذي يجيد اللعب في هذا المركز بخلاف اللعب في مركز الجناح الأيمن.

والسبب الثاني هو وجود نقص في مركز قلب الدفاع، وعدم وجود بديل للثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم سوى رامي ربيعة، بخلاف كثرة إصابة محمود متولي وعدم الاستفادة من خدماته.

وشارك عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع خلال مباراة فريقه الودية الأخيرة ضد سموحة، حيث لعب أساسيا بجوار رامي ربيعة بينما قاد أكرم توفيق الجبهة اليمنى.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

واستثنى مارسيل كولر المدير الفني، عناصر الفريق الدوليين من الراحة اليوم ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.