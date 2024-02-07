شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخسر أمام غزل المحلة بثلاثية وديا استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الإسماعيلى أمام فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا فى منتصف فبراير الجاري، فى بطولة دوري nile.

جاءت أهداف غزل المحلة عن طريق كريم أشرف، أحمد مجدي وسيكون محارب، بينما جاء هدف الإسماعيلي عن طريق محمد وجدي.

وشهدت المباراة مشاركة بعض الصفقات الجديدة مثل حاتم سكر وعبد الرحمن الدح وعلى المواني.

ويخوض فريق الإسماعيلى مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق الداخلية على استاد الإسماعيلية، ويتطلع جهاز الدراويش لتحقيق الانسجام والتناغم بين كافة عناصر لاسيما الوجوه الجديدة التي تم ابرام التعاقد معها في الميركاتو الشتوي الجاري.

ونجح مجلس الإسماعيلي في إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف، سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة إلى أتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.