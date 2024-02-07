شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد أكثر لاعب يلفت أنظار جوميز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال عبد الله السعيد نجم فريق الزمالك الجديد إعجاب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء،بعدما أشاد الخواجة بالمهارات الفائقة للاعب فى وسط الملعب وصناعته للأهداف،ورؤيته العالية وجرأته الكبيرة فى التصويب.

ويؤمن جوميز أن عبد الله السعيد من اللاعبين الذين سيكون لهم دوراً كبيراً مع الزمالك في الفترة القادمة،بعدما لمس البرتغالى فاعلية اللاعب القوية أثناء الزيادة الهجومية في المران الجماعى،فضلاً عن موهبته في إنهاء الفرص والمقدرة على الاحتفاظ بالكرة في أصعب المواقف.

ويرى جوميز أن عبد الله السعيد مميز في المراوغة والمثابرة والتحكم بالكرة بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن في منظقة وسط الملعب والربط بين دفاع وهجوم القلعة البيضاء،الأمر الذى يعد ظاهرة مبشرة بالخير لمستقبل الفريق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أعلن التعاقد رسمياً مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

يأتي التعاقد مع عبد الله السعيد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي .