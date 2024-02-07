شكرا لقرائتكم خبر عن انتهى الانتظار.. أول تعليق من أحمد حمدى بعد الانضمام للزمالك "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد حمدي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادي مونتريال الكندى، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام صورته بقميص الزمالك، صحبها بتعليق: "انتهى الانتظار" مع شعار نادي الزمالك.



أحمد حمدي بقميص الزمالك

وأعلن الزمالك خلال الساعات الماضية التعاقد مع أحمد حمدى لاعب فريق مونتريال الكندى، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير، ضمن الصفقات التي تم الإعلان عنها لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في ميركاتو الشتاء.

وقبل الانضمام للزمالك، خاض أحمد حمدى مشواره في عدة أندية، حيث لعب في صفوف أندية الاهلى والجونة ومونتريال، ووصلت مشاركاته معهم الى 113 مباراة، بإجمالي 5.777 دقيقة، وخلال مشاركته مع هذه الأندية نجح حمدى في تسجيل 12هدفا، وصنع 7 أهداف لزملائه.



أحمد حمدي

وتعاقد الزمالك مع 10صفقات جديدة هى: عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا وعودة سيف فاروق جعفر.