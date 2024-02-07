شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أبحث عن مستحقاتى المتأخرة فى الزمالك منذ عام والوعود لم تتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حازم إمام لاعب الزمالك السابق بالحصول على مستحقاته من النادى الأبيض،مؤكداً أنه لم يحصل عليها لمدة سنة رغم الكثير من الوعود.

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أريد أن أعرف شيء، هذا هو التكريم الذي من المفترض أن أراه، بعد العمر الذي قضيته داخل النادي".

وأضاف: "أكثر من 28 عامًا، داخل نادي الزمالك، وفي النهاية أبحث عن مستحقاتي أكثر من سنة، حصلت على وعود كثيرة، أم لأنكم تعرفون أخري وأنني لن أفعل مثلما يحدث من الناس، فالموضوع أصبح طبيعي بالنسبة لكم".

ورحل حازم إمام، عن نادي الزمالك بنهاية الموسم قبل الماضي، بعد نهاية عقده مع الفريق وعدم التجديد له.