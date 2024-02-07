أخضر الشباب يدشن تدريباته في كرواتيا

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واستدعى المدرب البرازيلي ماركوس سواريز 26 لاعبا للمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمود البرية، عادل العنزي، محمد آل إبراهيم، فلاح الشمري، بسام هزازي، سعد المطيري، علي المهداوي، ياسين خالد، أحمد كعبي، سلطان العيسى، يوسف الطحان، عبدالمجيد عياش، علي الفهمي، عواد أمان، أسامة عبدالواحد، سعود هارون، سعد الراشد، نواف الغليميش، سعد حقوي، صالح برناوي، فيصل بن نحيت، راكان الغامدي، عمار اليهيبي، مهدي العبود، حسن المسلم، جلال السالم.
وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية، أمس، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
ويفتتح أخضر 19 عاما مشاركته في الدورة الدولية بكرواتيا بمواجهة منتخب لاتفيا في العاشر من فبراير، في حين يحل ضيفا على منتخب كرواتيا في الثالث عشر من الشهر ذاته، ويختتم الأخضر مشاركته في الدورة الدولية بمواجهة منتخب تركيا في السادس عشر من الشهر الجاري.
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