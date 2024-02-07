شكرا لقرائتكم خبر آسيا تفتح ذراعيها: حيا الله النشامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالف منتخب الأردن ( النشامى) التوقعات ودخل التاريخ بعد الوصول الأول له لنهائي كأس آسيا، وذلك بعد التغلب على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.

وغرد ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله بن الحسين تغريدة على منصة (X )، معبرا عن سعادته وفرحه بالانتصار العريض بقوله «قدها النشامى، رفعتوا راسنا !! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى».

الجائزة الكبرى

أمام الأبطال العرب فرصة كبيرة لنيل الجائزة الكبرى الخاصة بالبطل المحددة بـ5 ملايين دولار. من مجمل جوائز كأس آسيا 14.8 مليون دولار أمريكي.

وفي حال كسب الأردن سيكون بطلا جديدا بعد البطل القطري في نسخة 2019. بعد أن أقصي أقوى مرشحين هما: اليابان الذي غادر البطولة في دور ربع النهائي على يد إيران بـ(1/2)، وكوريا الجنوبية على يد الأردن.

أول الواصلين

كان منتخب الأردن أول الواصلين إلى نهائي كأس آسيا 2023، وذلك بعد رحلة طويلة بدأت من التأهل كأفضل ثوالث في المجموعة الخامسة، بعد الفوز على ماليزيا والتعادل مع كوريا الجنوبية والخسارة من البحرين.

كما أطاح النشامى بمنتخب العراق في دور الـ16، في مباراة مجنونة حسمت في الدقائق الأخيرة بعودة تاريخية ومجنونة، بعد أن حول تأخره بـ(2/1) إلى فوز بـ(3/2).

في ربع النهائي، فاز منتخب الأردن على نظيره طاجيكستان بهدف نظيف، ثم أقصى أخيرا كوريا الجنوبية.

وللمرة الأولى يحقق المنتخب الأردني الفوز في 3 مباريات خلال نسخة واحدة من كأس آسيا، كما أنه سجل 10 أهداف في هذه النسخة، وهو أكثر بفارق هدف مما كان سجّله قبل ذلك في النسختين الماضيتين مجتمعتين، عامي 2015 و2019، على امتداد 7 مباريات.

الكتيبة الأردنية

الحارس يزيد أبو ليلي (حارس الجبلين)، ويزن النعيمات، (الأهلي القطري)، وموسى التعمري، (مونبلييه الفرنسي)، ومحمود مرضي.

وعلي علوان، (الشمال القطري)، ونزار الرشدان، وسالم العجالين، أسماء مؤثرة في مسيرة المنتخب الأردني.

المنتخب الأردني خسر تجربتيه قبل آسيا من اليابان بـ(1/6)، ومن النرويج بسداسية نظيفة.

التصنيف الأخير لـ(فيفا) وضع المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الـ23 دوليا والثالث آسيويا، فيما يحتل منتخب الأردن المركز الـ87 عالميا، والـ13 على الصعيد القاري.