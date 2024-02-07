164 مركبة تدخل الفحص الفني لرالي حائل

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وأوضح رئيس قسم الفحص الفني السعودي نضال بن سلمان أن منطقة الفحص موزعة على ثلاثة أقسام للفئة العالمية والفئة المحلية والدراجات النارية، مشيرا إلى أن عمليات الفحص تشمل جميع أجزاء المركبة ومتطلبات السلامة فيها إضافة إلى وزنها.
وتنطلق اليوم المرحلة الاستعراضية من رالي حائل الدولي الذي يمثل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات «باها» للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط «باخا» التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.
يشار إلى أنه شارك في رالي حائل تويوتا الدولي منذ انطلاقته قبل 19 عاما وصولا لهذا العام 1300 سائق وملاح من دول مختلفة محلية، وخليجية وعربية وعالمية.
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