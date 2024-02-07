شكرا لقرائتكم خبر 164 مركبة تدخل الفحص الفني لرالي حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خضعت أمس مركبات 164 متسابقا وملاحا في فئة السيارات والدراجات النارية لعمليات الفحص الفني لمركباتهم في مقر الفحص الفني الخاص باتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث ضمت 97 سيارة، و25 دراجة النارية، من بينهم 6 في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز)، وذلك استعدادا للمشاركة في رالي حائل تويوتا الدولي 2024 ، حيث طبقت الأجهزة الفنية شروط وأنظمة الاتحاد الدولي للراليات على جميع المركبات المشاركة، إضافة إلى التأكد من إجراءات السلامة المتبعة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات.

وأوضح رئيس قسم الفحص الفني السعودي نضال بن سلمان أن منطقة الفحص موزعة على ثلاثة أقسام للفئة العالمية والفئة المحلية والدراجات النارية، مشيرا إلى أن عمليات الفحص تشمل جميع أجزاء المركبة ومتطلبات السلامة فيها إضافة إلى وزنها.

وتنطلق اليوم المرحلة الاستعراضية من رالي حائل الدولي الذي يمثل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات «باها» للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط «باخا» التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

يشار إلى أنه شارك في رالي حائل تويوتا الدولي منذ انطلاقته قبل 19 عاما وصولا لهذا العام 1300 سائق وملاح من دول مختلفة محلية، وخليجية وعربية وعالمية.