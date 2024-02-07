الامارات | مدرب النصر السابق يتولى قيادة بيراميدز المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي بيراميدز المصري لكرة القدم مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش الذي أشرف سابقاً على النصر السعودي وبني ياس والنصر الإماراتيين، لتولي قيادة تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو المقال لتراجع النتائج.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة للمدرب الكرواتي بصحبة المدير التنفيذي ممدوح عيد معلقاً عليها "نرحب بمديرنا الفني الجديد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتيش".

ولعب يورتشيتش (54 عاماً) كلاعب وسط دفاعي في عدة أندية كرواتية، بجانب سامبدوريا وتورينو الإيطاليين وبيريفين البلجيكي، وكان ضمن صفوف منتخب كرواتيا في كأس العالم 1998 حين وصل وزملاؤه الى نصف النهائي قبل الخسارة أمام فرنسا المضيفة 1-2.

وبدأ يورتشيتش مسيرته التدريبية بقيادة فريق بولا الكرواتي عام 2005 ومَرَّ محلياً بفرق عدة أبرزها دينامو زغرب (2009-2010 ثم 2011 و2012-2013)، وعمل مدرباً مساعداً في الجهاز الفني لمنتخب بلاده لفترة وجيزة جداً عام 2012.

وبعدما وقع في 2017 عقداً مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتولي مهمة مدير قسم تطوير المواهب الشابة، انتقل لتدريب النصر عام 2018 ولفترة وجيزة، ثم مَرَّ بالدوري الإماراتي حيث أشرف على بني ياس موسم 2018-2019 ثم النصر بين 2019 و2021.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال إفريقيا برصيد أربع نقاط وبفارق ثلاث خلف صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.

وقرر بيراميدز قبل يومين إقالة باتشيكو على خلفية تردي النتائج والخروج من ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة المصرية بالخسارة أمام المصري البورسعيدي 1-3.

وتولى باتشيكو تدريب بيراميدز في يناير 2023 خلفاً لليوناني تاكيس جونياس، وقاده في 57 مباراة، ففاز في 31 وتعرض لـ 12 هزيمة وتعادل في 14، ولم يحقق باتشيكو أي لقب مع بيراميدز، حيث خسر نهائي الكأس والكأس السوبر.