شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك الأربعاء 7 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك الأربعاء 7 / 2 / 2024 شهدت العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الزمالك يكشف لـ"الخليج 365" سبب عدم وجود قضية كهربا بجلسات المحكمة الدولية.

كشف عمرو أدهم عضو مجس إدارة نادى الزمالك عن سبب عدم إدراج قضية محمود عبد المنعم كهربا في قائمة جلسات الاستماع بالمحكمة الرياضية الدولية "كاس" والمنشورة على الصفحة الرسمية للمحكمة الدولية الرياضية.

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