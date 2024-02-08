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أخبار نادي الزمالك الأربعاء 7 / 2 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك الأربعاء 7 / 2 / 2024 شهدت العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الزمالك يكشف لـ"الخليج 365" سبب عدم وجود قضية كهربا بجلسات المحكمة الدولية.

كشف عمرو أدهم عضو مجس إدارة نادى الزمالك عن سبب عدم إدراج قضية محمود عبد المنعم كهربا في قائمة جلسات الاستماع بالمحكمة الرياضية الدولية "كاس" والمنشورة على الصفحة الرسمية للمحكمة الدولية الرياضية.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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