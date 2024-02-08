أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 / 2 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 / 2 / 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، حسام حسن يخطط لزيارة محترفى المنتخب فى أنديتهم.. البداية مع محمد صلاح.

حسام حسن يخطط لزيارة محترفى المنتخب فى أنديتهم.. البداية مع محمد صلاح

يخطط حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إلى زيارة المحترفين المصريين في أنديتهم خلال الفترة القادمة، كنوع من التحفيز والتقارب مع لاعبي الفراعنة الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية والخارجية.

عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلى إلى سيفاس التركى

كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن اقتراب أحمد عبد القادر لاعب الريق الأحمر من الرحيل عن ناديه والانتقال إلى ناديه سيفاس سبور التركى، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية فى تركيا، لاسيما بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

حسام حسن يصل اتحاد الكرة للاجتماع مع مجلس الإدارة وتشكيل جهاز المنتخب

وصل منذ قليل، العميد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إلى مقر اتحاد الكرة للاجتماع بمجلس الإدارة، من أجل توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

الزمالك يكشف لـ"الخليج 365" سبب عدم وجود قضية كهربا بجلسات المحكمة الدولية

كشف عمرو أدهم عضو مجس إدارة نادى الزمالك عن سبب عدم إدراج قضية محمود عبد المنعم كهربا في قائمة جلسات الاستماع بالمحكمة الرياضية الدولية "كاس" والمنشورة على الصفحة الرسمية للمحكمة الدولية الرياضية.

التوأم يجهز لانطلاقة المشوار مع المنتخب بالترتيب للدورة الودية بالإمارات

عقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماع تنسيقي مع إبراهيم حسن مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوى المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر مدير إداري المنتخب.

مران الأهلي.. انضمام ديانج للتدريبات.. وكولر يقود تدريبات قوية للدوليين

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح ‏اليوم.‏

رسمياً.. مودرن فيوتشر يوجه الشكر لـ حسام حسن بعد توليه مسؤولية المنتخب

أصدر نادى مورن فيوتشر بيانا رسمياً، يوجه من خلاله الشكر لحسام حين مدرب الفريق السابق ، بعد توليه المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني.