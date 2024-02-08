الامارات | طاقم أرجنتيني يدير قمة الوصل والوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة الحكم الدولي فاكوندو تيلو، لإدارة مباراة القمة التي تجمع فريقي الوصل والوحدة، غداً، على استاد زعبيل بنادي الوصل، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، علماً بأن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام على استاد آل نهيان في أبوظبي، لكن لم تحدد رابطة المحترفين موعداً لها حتى الآن.

ويضم طاقم التحكيم كلاً من الحكمين المساعدين غابرييل تشاد وبابلو اسيفيدو، والحكم الرابع خالد ناجم، ونيكولاس لامولينا حكماً للفيديو، ومسعود حسن حكم فيديو مساعداً.