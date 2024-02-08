الامارات | «أبيض الشاطئية» يهزم المكسيك في مباراة ودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هزم المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية منتخب المكسيك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين، أول من أمس، على الملعب الرملي في اتحاد الكرة بدبي. سجل أهداف «أبيض الشاطئية» كل من علي محمدي «هدفين»، وأحمد بشر، ووليد بشر. ويختتم المنتخب الوطني محطة إعداده الأخيرة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، اليوم، بخوض مباراة ودية أمام منتخب بيلاروسيا، على الملعب ذاته.