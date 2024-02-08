الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذار

اعتذر لاعب مواطن، خلال جلسة جمعته مع مسؤولي شركة كرة القدم، عن عدم تمديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك لرغبته في خوض تجربة احترافية أخرى، بعد أربعة مواسم قضاها مع ناديه الحالي.

تجارب

تحول ملعب أحد أندية المحترفين إلى حقل تجارب لعدد من اللاعبين الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك بهدف اختيار أحدهم لقيده في «خانة» اللاعب المقيم، لكن المدرب لم يقتنع باللاعبين الخمسة.

رفض

رفض لاعب شهير عرضاً تلقاه من أحد الأندية التي تعاني في المراكز المتأخرة للدوري، وذلك من أجل اللعب له حتى نهاية الموسم الجاري، حيث إن اللاعب ينتظر عرضاً آخر من أحد أندية المقدمة.