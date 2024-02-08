الامارات | قطر تضرب موعداً مع الأردن في نهائي آسيوي عربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت قطر على بُعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب كأس آسيا لكرة القدم بتأهلها لمواجهة الأردن في نهائي آسيوي عربي، وفي البطولة المقامة على أرضها بعد فوزها أمس 3-2 على إيران في نصف النهائي على استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة. ويدين المنتخب القطري بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف، الذي سجل هدفاً وصنع آخر، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.

ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في استاد لوسيل، السبت المقبل، مع نظيره الأردني، الذي تأهل للنهائي الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 2-صفر على كوريا الجنوبية، أول من أمس.

وجاء الشوط الأول مثيراً ومتوازناً بشكل كبير بين الفريقين، ونجحت إيران في التقدم مبكراً عن طريق أزمون في الدقيقة (4)، لكن قطر عادت بقوة بهدفين عن طريق كل من جاسم جابر (17) واكرم عفيف (43)، لينهي الشوط الأول متقدماً 2-1.

وتعادلت إيران مبكراً في الشوط الثاني بركلة جزاء سجلها علي جهانبخش (51)، لكن المنتخب القطري حافظ على توازنه، وبمرور الوقت كثفت إيران الضغط الهجومي لتهدد مرمى قطر بشكل كبير، لكن دفاع أصحاب الأرض تدخل في اللحظة المناسبة في مناسبات عدة.

ورغم التفوق الإيراني في الدقائق الأخيرة، نجح المعز علي في تسجيل هدف فوز قطر في الدقيقة (82).