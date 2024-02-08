الامارات | العاجل: محمد عبدالله قاد لقاء الأردن وكوريا دون أخطاء مؤثرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل، إن «طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن قاد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، أول من أمس، في نصف نهائي كأس آسيا المقامة حالياً في ضيافة قطر، بجدارة ودون أي أخطاء تحكيمية مؤثرة». وكان الأردن قد واصل تحقيق مفاجآته الكبيرة في البطولة وبلغ نهائي المسابقة القارية بعد فوز تاريخي 2-صفر على كوريا الجنوبية.

وقال العاجل إن «هناك عوامل عدة ساعدت الصافرة الإماراتية على التميز في إدارة هذه المباراة والخروج بها إلى بر الأمان، من ذلك خبرة الحكم محمد عبدالله الذي تواجد في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022 على التوالي، فضلاً عن قيادته العديد من المباريات الدولية المهمة، بجانب التعاون الكبير الذي وجده من الطاقم التحكيمي المساعد، وكذلك الأداء السلس في الملعب من قبل لاعبي الفريقين على مدار شوطي المباراة». وتابع: «الحكم محمد عبدالله كان يتواجد في المكان المناسب، ويحل المشكلات أولاً بأول، كما أن قراءته الجيدة لأحداث المباراة مكنته من اتخاذ القرارات السليمة».

وقال العاجل إن منتخب الأردن قاتل بقوة وشراسة منذ بداية المباراة حتى نهايتها، وفرض أسلوبه في الملعب، واستحق الفوز عن جدارة وكتابة تاريخ جديد للكرة الأردنية بوصول منتخبها إلى المباراة النهائية في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، معتبراً أن فوز «النشامى» لم يأتِ صدفة، وإنما كان الأفضل في المباراة قياساً بالمردود الفني المميز الذي قدمه والأداء القتالي الذي ظهر به.

وأضاف عبدالله العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أن مباراة الأردن وكوريا تعد من المباريات الصعبة والحساسة لأن أي قرار تحكيمي يتخذ فيها يمكن أن يحول من مجراها، فإن محمد عبدالله استخدم خبرته في هذه المباراة التي تميزت بمستواها الفني العالي، كما أنها مباراة حظيت بحضور جماهيري كبير».

واعتبر العاجل أن «غالبية القرارات التي اتخذها محمد عبدالله، بما فيها هدفا المنتخب الأردني، كانت سليمة، باستثناء قراره باحتساب ركلة جزاء للمنتخب الكوري الجنوبي قبل العدول عنه، بعد تدخل الحكم الفيديو (الفار) بشكل إيجابي، وسهل ذلك على محمد عبدالله سرعة اتخاذ القرار خلال ثوانٍ معدودة، كما أن الحكم كان قد ألغى أيضاً هدفاً للمنتخب الكوري الجنوبي سجله هيونغ مين سون في الدقيقة 19، بداعي التسلل».

يذكر أن طاقم التحكيم الإماراتي ضم إلى جانب حكم الساحة محمد عبدالله الحكمين المساعدين محمد يوسف وحسن المهري، بجانب عمر آل علي حكماً للفيديو.