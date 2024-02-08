الامارات | «سلة شباب الأهلي» تتعثر أمام كاظمة في «سوبر غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعثر فريق السلة في نادي شباب الأهلي أمام ضيفه كاظمة الكويتي، وخسر بنتيجة (83-91)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الثانية من إياب الدور التمهيدي من منافسات المجموعة الثانية في دوري «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية.

كما شهدت الجولة مواصلة المنامة البحريني الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، بانتزاعه الفوز الخامس توالياً، بنتيجة كبيرة على حساب الشمال القطري بواقع (130-83).

وعزز المنامة صدارته لفرق المجموعة، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي في المركز الثاني، فيما تقدم كاظمة الكويتي للمركز الثالث برصيد سبع نقاط، ويقبع الشمال القطري في المركز الأخير للمجموعة برصيد خمس نقاط.

وجاء تفوق فريق كاظمة بشكل واضح تحت السلة، حيث أحرز لاعبوه 42 نقطة، كما لعبت دكة بدلاء الفريق الكويتي دوراً كبيراً بتسجيلهم 27 نقطة.

وجاءت بداية المباراة قوية لصالح شباب الأهلي، بحسم الربع الأول بنتيجة (23-20)، قبل أن يستعيد فريق كاظمة اتزانه، وينجح في بسط هيمنته على نتيجتي الربعين الثالث والرابع بواقع (29-21 و22-17) التي كانت كافية للكويتيين لضمان الفوز.

وتألق من كاظمة لاعب الارتكاز الأميركي كيلينت شابمان، بإحرازه الثنائية المزدوجة، بتسجيله 21 نقطة لفريقه، ومثلها على صعيد المتابعات الهجومية والدفاعية، فيما كان الأميركي نيك مينيراث الأفضل ضمن لاعبي شباب الأهلي بتسجيله 22 نقطة، و11 متابعة.