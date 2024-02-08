وليد دعبس: حسام حسن قادر على إزالة أي شوائب مع محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يجيد التعامل مع النجوم الكبار وعلى رأسهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة.



وقال وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن حسام حسن قادر على إزالة أي شوائب مع محمد صلاح في أول لقاء بينهما في معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة ".



وتابع:"حسام حسن يعرف كيف يتعامل مع محمد صلاح لأنه نجم كبير ومن أساطير الكرة المصرية في السنوات الأخيرة ".