يستعرض لكم موقع “كورة 365″، سجل أبطال كأس أمم أفريقيا، قبل نهائي نسخة 2023 المرتقب بين منتخبي نيجيريا ضد كوت ديفوار.

ويعد منتخب مصر الذي ودع النسخة الحالية من البطولة من دور الـ16، هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم أفريقيا بـ7 مرات.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار ( البلد المستضيف)، ضد نظيره نيجيريا، في نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري.

وستقام مباراة نهائي أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا، على ملعب استاد إبيمبي الأولمبي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.

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وتأهل منتخب كوت ديفوار، إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز الذي حققه على حساب الكونغو الديمقراطية، بهدف نظيف.

فيما تأهل منتخب نيجيريا، إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، على حساب جنوب أفريقيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

سجل أبطال كأس أمم أفريقيا

1- منتخب مصر – بطل 7 مرات – وصيف 3.

2- الكاميرون – 5 ألقاب- مرتين وصيف.

3- غانا – بطل أمم أفريقيا 4 مرات – وتواجد وصيفًا في 5 مناسبات

4- نيجيريا – يمتلك 3 ألقاب – ووصيف 4.

5- كوت ديفوار – حصد اللقب مرتين – وجاء وصيفًا مرتين.

6- الجزائر – لقبين – وصيف مرة.

7- الكونغو الديمقراطية – لقبين.

8- منتخبات السودان، تونس، زامبيا – حقق كل منهما لقب كأس أمم أفريقيا مرة، والوصافة مرتين.

9- المغرب – إثيوبيا – جنوب أفريقيا – السنغال – يمتلك كل منتخب اللقب مرة واحدة والوصيف في مناسبة واحدة.

10-الكونغو – حصدت أمم أفريقيا مرة واحدة.