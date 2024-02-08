شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: لم نتحدث في الأمور المادية الخاصة بتعاقدنا لتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كابتن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إن الجمهور المصري يحب أن يشعر أن لاعب منتخب بلاده، فعل ما بوسعه وتفانى أثناء ارتدائه "تي شيرت" المنتخب، والتوفيق يكون من عند الله، مشددا على أن من يتواجد في المنتخب يجب أن يكون جديرا بذلك.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة CBC: لا يوجد أي صعوبة في التعاقد معنا لتدريب المنتخب، وحتى تعاقدنا في الأماكن السابقة لا يوجد أي صعوبة فيه، وهناك بساطة في تعاملاتنا أنا وحسام حسن خلال التفاوض مع الأماكن التي عملنا بها.

وتابع: "حتى الآن لم نتحدث في أي شيء يخص تعاقدنا لتدريب المنتخب، فيما يتعلق بالقيمة المادية، وبداية حديثنا كان حول الترتيبات المقبلة للمنتخب، وهناك دورة يتم الاتفاق عليها وتحدثنا مع رئيس اتحاد الكرة بشأنها، وتم الاتفاق على تواجد منتخب مصر بها، والتي من المقرر أن تقام، حيث نرغب في أن نرى المجموعة الموجودة".