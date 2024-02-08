شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يقود أول مران لفريق مودرن فيوتشر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر أول حصة تدريبه له عقب توليه القيادة الفنية بشكل رسمي خلفا لحسام حسن الذى رحل لقيادة منتخب مصر. وكان قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة. وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي: علاء ميهوب - مدير كرة تامر مصطفى - المدير الفني رضا الفداوي - مدرب عام محمد صديق - مدرب دانيال خيمينيز - مدرب محمد يونس - مدرب حراس أحمد فتحي - مخطط أحمال أيمن فريد - طبيب الفريق كريم فهمي - محلل أداء

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