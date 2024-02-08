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4 مصريات يتأهلن لربع نهائى بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش بأمريكا

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القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعي المصري، نوران جوهر، روان العربي، هنا معتز، وندى عباس، إلى الدور ربع النهائي ببطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

 

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي: 

 

فوز نوران جوهر على مواطنتها منه حامد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-5, 11-7.

 

فوز هنا معتز على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-6.

 

فوز روان العربي على الماليزية أيفا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-6 .

 

فوز ندى عباس على مواطنتها كنزي أيمن بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 4-11, 11-6, 11-5, 11-8.

 

هزيمة ندين شاهين أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 11-0 .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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