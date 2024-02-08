شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريات يتأهلن لربع نهائى بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعي المصري، نوران جوهر، روان العربي، هنا معتز، وندى عباس، إلى الدور ربع النهائي ببطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز نوران جوهر على مواطنتها منه حامد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-5, 11-7.

فوز هنا معتز على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-6.

فوز روان العربي على الماليزية أيفا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-6 .

فوز ندى عباس على مواطنتها كنزي أيمن بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 4-11, 11-6, 11-5, 11-8.

هزيمة ندين شاهين أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 11-0 .