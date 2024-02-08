شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يقترب من قيادة منتخب الناشئين مواليد 2008 بدلا من الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مجلس إدارة اتحاد الكرة، على محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، قيادة منتخب الناشئين مواليد 2008 بدلا من أحمد الكأس الذى اقترب من منصب المدرب العام في جهاز حسام حسن.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر الأحد الماضي قرارا بتعيين محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب الأول مع مدير فني أجنبي قبل التراجع وإعلان تولي التوأم قيادة المنتخب الوطني رسميا.

قرر محمد يوسف مدرب منتخب مصر الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه الذي تم تكليفه به، ومن المنتظر أن يتولي منصبا جديدا بالمنتخبات الوطنية خلال الساعات المقبلة.

محمد يوسف من مواليد 9 أكتوبر 1970، وصنع رحلة مميزة فى الكرة المصرية، سواء بقميص الأهلى أو المنتخب الوطنى، وارتدى يوسف قميص المارد الأحمر لأول مرة موسم "1989-1990".

لعب يوسف مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد برشلونة "1992"، وحقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية "بوركينا فاسو 1998"، وشارك فى كأس العالم للقارات "المكسيك 1999".