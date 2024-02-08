جوميز يجرب اللاعبين لأول مرة.. الزمالك يخوض وديتين اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك تجربتين وديتين اليوم الخميس أمام فرق الناشيئين بالنادي قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

ويستعد الفريق الأبيض، لمواجهة الإسماعيلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 19 فبراير الحالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأخطر الجهاز الفني جميع اللاعبين بخوض مباراتين أمام فريقي 2003 و2005 على ملعب النادي، وستقام المباراة الأولى في العاشرة والنصف صباحاً، في حين ستقام الودية الثانية في الثانية عشر والنصف ظهراً.

ويهدف المدير الفني البرتغالي من هذه المواجهتين، مشاهدة جميع اللاعبين خاصة الصفقات الجديدة، والوقوف على مستوياتهم الفنية، بالإضافة لمتابعة العناصر المميزة بفرق الشباب.