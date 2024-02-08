شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع حسام حسن لحسم خطة معسكر مارس الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعا مع حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب، خلال الأسبوع المقبل، يتم فيه مناقشة البنود المالية في التعاقد، وتوقيع العقود، والاستقرار على خطة معسكر الفراعنة في مارس المقبل.

ويخوض المنتخب الشهر المقبل دورة ودية في الإمارات يشارك فيها منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا بجانب المنتخب الوطني.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة رسميا، أول أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن، مدربا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، كما أعلن مجلس الجبلاية اختيار إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

ويستهل العميد حسام حسن أول مباراة له مع منتخب مصر في 22 مارس 2024 خلال البطولة الودية في الإمارا، حيث سيواجه الفراعنةأحد منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر إقالة روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة السابق، بشكل رسمي عقب فشله في تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا بعد وداع البطولة من الدور الثاني على يد الكونغو الديموقراطية بعد الخسارة في ضربات الترجيح 8-7 وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.